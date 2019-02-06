طلبات الرهن العقاري الأمريكي تواصل الهبوط للأسبوع الثالث

2019/02/06 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يواصل إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي، مع تراجع عمليات شراء المنازل.





وكشفت بيانات صادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، أن إجمالي طلبات الرهن العقاري تراجعت بنحو 2.5% في الأسبوع المنتهي في 1 فبراير الجاري مقابل انخفاض 3% في الأسبوع السابق له.





أما على أساس سنوي، فإن المؤشر تراجع بنسبة 10% في الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





ويأتي التراجع على الرغم من انخفاض التكاليف إلى أدنى مستوى في 10 أشهر.





وتراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري بقيمة 484.3 ألف دولار أول أقل لمدة 30 عاماً خلال الأسبوع الماضي إلى 4.69% وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، ومقارنة مع 4.76% المسجلة في الأسبوع السابق له.





وبالنسبة لحجم طلبات شراء المنازل، فشهد تراجعاً بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي على أساس أسبوعي و2% على أساس سنوي.





وفيما يتعلق بحجم طلبات إعادة التمويل لقرض شراء المنازل، فسجلت زيادة بنحو 0.3% في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له لكنها لا تزال أقل بنسبة 19% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.





وبحسب البيانات، فإن حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري تراجعت إلى 41.6% من بين إجمالي الطلبات في الأسبوع المنصرم مقابل 42% المسجلة في الأسبوع السابق له.





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