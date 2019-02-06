وزير الخزانة الأمريكي: المحاددثات التجارية مع الصين مثمرة للغاية

2019/02/06 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مونشين عن ثقته في إحراز تقدماً بالمحادثات التجارية مع الصين، مع التأكيد على التوصل لاتفاق.





وقال مونشين في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه سوف يتوجه مع وفد أمريكي إلى الصين في الأسبوع المقبل من أجل استكمال المحادثات قبل الموعد النهائي في مارس.





وفي أوائل ديسمبر الماضي، اتفق كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هدنة تجارية مدتها 90 يوماً تنتهي في الأول من مارس المقبل من أجل التوصل إلى صفقة تجارية حقيقية.





وأضاف الوزير الأمريكي: نحن ملتزمون بمواصلة تلك المحادثات.





وتابع: "نحن نبذل جهداً هائلاً من أجل الوصول إلى الموعد المحدد مع صفقة تجارية بين الجانبين، هذا هو هدفنا".





وأوضح مونشين أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاقية شاملة بشأن نطاق واسع من القضايا، قائلاً: "الخبر الجيد أننا أجرينا محادثات بشأن هذه المسائل على مدى العام الماضي".





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