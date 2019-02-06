تربية نينوى تباشر بأعمال هدم وبناء ١١ بناية مدرسية في الموصل

2019/02/06 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى اليوم اللاربعاء، عن المباشرة بأعمال هدم وبناء ١١ مدرسة في مدينة الموصل بتمويل من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من

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