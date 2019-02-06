ريال مدريد.. في مواجهة 4 اندية اوروبية والهدف هو ضم إيكاردي

2019/02/06 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينافس نادي ريال مدريد أربعة أندية أوروبية كبرى من أجل الحصول على خدمات اللاعب الدولي "ماورو إيكاردي" مهاجم إنتر ميلان.ورغم محاولات إدارة النيراتزوري لتجديد

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