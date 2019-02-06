تدوينة عن الخميني.. السبب الحقيقي وراء اغتيال علاء مشذوب

2019/02/06 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​تكشفت تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الروائي علاء مشذوب، وأسباب مقتله، السبت الماضي، في مدينة كربلاء، بإطلاق مجهولين 13 رصاصة، استقرت في جسده.

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