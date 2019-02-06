2019/02/06 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

نفى النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل الاتفاق مع تحالف الفتح على استحداث وزارة الامن الوطني ليتولى ف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سائرون يكشف حقيقة اتفاقه مع الفتح على استحداث وزارة الامن الوطني ومنحها للفياض) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سائرون يكشف حقيقة اتفاقه مع الفتح على استحداث وزارة الامن الوطني ومنحها للفياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).