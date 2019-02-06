انجيلا ميركل : وكلام كبير عن إمرأة كبير

2019/02/06 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منوعات ,

2019/02/06 18:33

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بغداد- العراق اليوم:يسمونها أقوى إمرأة في العالم ، لكنها أيضا، يمكن القول عنها انها: ابسط امرأة في العالم كذلك، وهو ما تشهد به الفيديوات التي يتناقلها مواطنوها والمعجبون بها.



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السيدة " ميركل" هي رئيسة حكومة ألمانيا التي تصدر ما قيمته 1550 مليار دولار سنويا من مصنع واحد هو مصنع السيارات.



.... رغم ذلك ميركل لا تتلقى أي خدمات مجانية من الدولة انها لا تأخذ أي شيء مجانا لا سكن ولا كهرباء ولا غاز ولا ماء ولا حتى هاتف مجانا من ميزانية ألمانيا أبدا ولهذه المرأة نفس الحقوق والواجبات كأي مواطن ألماني بسيط تتسوق بنفسها وتسوق سيارتها وتدفع ضرائبها واذا ارتكبت مخالفة تدفع عنها من جيبها الخاص ...! .قال مصور صحفي لانجيلا ميركل : أذكر أني التقطت لك صورة بنفس هذا الفستان قبل عشرة سنوات فقالت له أنا مهمتي خدمة الشعب الألماني ولست عارضة أزياء!!كلام كبير..



لسيدة كبيرة ، فأين الرجال المسؤولون في عراقنا، خصوصا من ذوي البدلات الأنيقة والعمائم الملوّنة التي لا تحترم تراثها!!!

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