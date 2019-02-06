2019/02/06 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان انه بصدد توقيع وثائق لاستمرار تصدير الكهرباء الى العراق.

جا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ايران تكشف عن توقيع وثائق لاستمرار تصدير الكهرباء الى العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ايران تكشف عن توقيع وثائق لاستمرار تصدير الكهرباء الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).