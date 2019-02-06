برشلونة يحسم ملفي نيمار وإيسكو قبل ساعات من الكلاسيكو

2019/02/06 | 17:02

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بغداد:سومر نيوز

قبل ساعات على انطلاق كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، اليوم الأربعاء، حسم رئيس النادي الك...

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