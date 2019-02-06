2019/02/06 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود عبدالعال

يجن عقلي وفكري إن تركك لحظة فأنتي فى قلبي وما لغيرك همسة قدس يا اغلى من عينى يا مهجة ترابك غالية وفى روحي ساكنة يا أرض الغزاه فسلطانك العزة على مدى العصور أصل وكرامة ملوك وأمراء عاشوا رأسا رافعة وللفقراء عيشة هنية تكفي مية يا قدس والله انك أرض عربية لا يهمك ريح ولا جندى بطاقية حارسك المولى لا سلاح عسكرية الانتفاضة لروحك سخية عفويةلا تحتاج لثورة لأنك قوة إلاهية فلسطينية قدسية الأسم عربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدس عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدس عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).