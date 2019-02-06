كم احببتك ومازلت احبك

2019/02/06 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الاسدي

أحببتكِ في العام الذي مضيوسأحبكِ بكل مايأتييا امرأةً تحتلُ أحاديثيوتحتلُ صمتي ولُغتياَحببتك حتى أصبحت كلمة أحبككلمه عتيقهمصطلحٌ عتيقكلماتٌ كلها قديمه لاتليقُ بسيدتيفانا أعتذرُ لكِعن كل رسالهعن كل حديثعن كل قصيدة شعرإتضحَ من خلالهم اني لم ابدأ.



ولم انتهيب اسمكاعتذر واعتبر كل ما كتبكان سهؤا وبلا.



قصدنعم اني اعتذر ل سيدتيالجميله فهي كل اشيائيوهي مني وانا خلقت لها

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