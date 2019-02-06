لجنة الاسرى في الوفد الوطني اليمني: أطراف من العدوان تعيق اتفاق تبادل الاسرى

2019/02/06 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، أن

"أطراف ضمن قوى العدوان (التحالف السعودي) تعيق مبدأ اتفاق تبادل

الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل."وقال المرتضى في تصريح للصحافة في اليوم الثاني من اجتماعات لجنة

اتفاق الأسرى في العاصمة الأردنية عمان أن "أطراف ضمن قوى العدوان

تعيق مبدأ اتفاق تبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وقد أبلغنا

الأمم المتحدة باستعدادنا لإجراء تبادل نسبي بعد تعقيد قوى العدوان

لمسار التبادل الكلي لأسرى الطرفين."كما أضاف المسؤول اليمني أنه "أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا الإفراج

عن 10% من قائمة الطرف الآخر،" مشيراً إلى أن "الطرف الآخر لم يرد على

مقترحنا بشأن التبادل الجزئي حتى اللحظة ولا زلنا في اجتماعات

مكثفة."وأوضح المرتضى أن "لجنة الجثث عقدت اليوم اجتماعا مع الصليب الأحمر

الدولي في ظل تغيب ممثلي الطرف الآخر، وقد ناقشنا مع الصليب الأحمر

الدولي آلية لتنفيذ تبادل الجثث ولا زالت المناقشات مستمرة."وقد انطلقت اليوم اجتماعات ما بين الوفدين لمناقشة الملاحظات والرد

على الملاحظات التي تم تسجيلها.وذكرت مصادر اعلامية أن "الإمارات تفاوض بسرية بشأن الإفراج عن الأسرى

الإماراتيين لدينا في اليمن"، مضيفا أن "الاتفاق الكلي بشأن ملف

الأسرى، أصبح بعيدا وصعبا جدا".وكان رئيس الوفد الوطني لاتفاق تبادل الاسرى في المحادثات اليمنية قد

ربط، يوم امس، بين مصير الأسرى السعوديين وبين مصير نظرائهم

اليمنيين.وقال المرتضى أن "السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن مصير جميع

الأسرى اليمنيين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن،" مضيفاً أن "مصير

الأسرى السعوديين مرتبط ارتباطا كاملا بمصير الأسرى اليمنيين، ولن يتم

الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا في حال الإفراح عن جميع الأسرى

اليمنيين سواء لدى الأطراف اليمنية أو السعودية أو

الإمارات". وكانت الجلسة ما بين الوفدين الوطني اليمني القادم من العاصمة صنعاء

والوفد القادم من قبل الحكومة اليمنية التابعة للرئيس المنتهية

ولايته، عبد ربه منصور هادي، التي تدير شؤونها من عدن، قد انتهت في

العاصمة الاردنية عمان، بإشراف من الامم المتحدة واللجنة الدولية

للصليب الأحمر. وذكرت مصادر مطلعة أن الوفدين اليمنيين سيعقدان جلسات مغلقة كلٍّ على

حدة مع الفريق الاممي برئاسة المبعوث الاممي لليمن مارتن غريفيث

وممثلين عن الصليب الأحمر برئاسة اللجنة الدولية بيتر مورير.كما نقلت المصادر امتعاض رئيس لجنة شوؤن الاسرى في الوفد الوطني،

عبدالقادر المرتضى، من إفادة الطرف الآخر.وفي هذا السياق، ذكرت مصادر إعلامية أن الاجتماع بحث تبادل كشوف

بأسماء نحو 3000 معتقل وأسير وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال الأيام

القادمة، فيما ستحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي

تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، وذلك بعد جولة أولى عقدت في 16

كانون الثاني/ يناير في الأردن أيضاً.وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، السبت 2 فبراير / شباط، على لسان

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، الموافقة على طلب

جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل، بين ممثلي الوفدين اليمنيّين،

لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، في إطار دعم

الأردن لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ومساعي المبعوث الخاص للتوصل إلى

حل سياسي لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاسرى في الوفد الوطني اليمني: أطراف من العدوان تعيق اتفاق تبادل الاسرى) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاسرى في الوفد الوطني اليمني: أطراف من العدوان تعيق اتفاق تبادل الاسرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).