مقتل شاب أثناء فضه نزاعًا بين ذويه في كركوك

2019/02/06 | 17:08

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بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن شاباً قتل متأثرا بطعنة سكين، اثناء فضه لشجار وقع بين ذويه، في...





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