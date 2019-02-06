جبار ياور ينفي وجود إتفاق على عودة البيشمركة الى كركوك والمناطق المتنازع عليها

2019/02/06 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلنفى أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور، اليوم الاربعاء، التوصل لاتفاق مع وزارة الدفاع العراقية حول عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.وقال مكتب ياور، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "وسائل إعلام محلية، نشرت صباح اليوم خبراً مفاده أن الأمين العام لوزارة البيشمرگة في حكومة إقليم كوردستان الفريق جبار ياور قد أكد في بيان صحفي، يوم أمس، ان المفاوضات مع وزارة الدفاع العراقية توصلت إلى اتفاق يقضي بعودة قوات البيشمرگة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور".‎وأوضح البيان، أن "الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمرگة لم يدلِ بأي تصريح ولم ينشر أي بيان صحفي بخصوص الإتفاق مع وزارة الدفاع العراقية بشأن عودة قوات البيشمرگة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور".مضيفاً، "أن ما جرى هو عقد إجتماع مع وزارة الدفاع العراقية وتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وبحث التغيرات الأمنية والأوضاع في المناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم وتحسين العلاقات بين الجانبين، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للجانبين أعمالها وإجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل".وحذر البيان، كافة الوسائل والقنوات الإعلامية، من "نشر أي أنباء عارية عن الصحة وبعيدة عن الحقيقة"، داعياً الجميع إلى "توخي الحذر والدقة في نقل الأنباء ونشرها من خلال كافة وسائل الإعلام".

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