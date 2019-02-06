واع/القبض على 183متهما بقضايا مختلفة في ميسان

2019/02/06 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

06/02/2019 16:40:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت قيادة شرطة ميسان ،الاربعاء، القبض على إرهابيين ومتهمين بجرائم جنائية و ضبط مواد مخدرة وعجلات ودراجات مخالفة خلال حملات أمنية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان " دوريات أقسام شرطة المحافظة بمختلف صنوفها نفذت خلال الأيام الماضية حملات أمنية لتعقب ومتابعة المطلوبين والمخالفين شملت مناطق المركز واقضية و نواحي ميسان ، اسفرت عن القاء القبض على ( ١٨٣ ) متهم بقضايا مختلفة".

وأشارت إلى أنه " من بين المعتقلين ( ١٣) مطلوب وفق جرائم مكافخة الإرهاب ، و ( ٢٧) متهم وفق جرائم الشروع والقتل العمد والسرقات ، وآخرين بجرائم التهديد والاحتيال وجرائم جنائية آخرى ، فضلاً عن ضبط عجلات ودراجات مخالفة للقانون ومواد مخدرة ضبطت بحوزة أشخاص في السيطرات والطرق الخارجية".

ولفت الى إن " العمليات استندت الى معلومات دقيقة وتعاون الأهالي ، مؤكدة "نقل جميع الملقى القبض عليهم من قبل قوات الشرطة الى مراكز أمنية مختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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