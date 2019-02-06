2019/02/06 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم الاربعاء، محافظ البنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية عبد الناصر همتي والوفد المرافق له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يبحث مع محافظ البنك الإيراني توسيع نشاطات التبادلات التجارية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يبحث مع محافظ البنك الإيراني توسيع نشاطات التبادلات التجارية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).