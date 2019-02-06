رعد الدهلكي: نثمن توجيهات المرجعية بشأن النازحين وكبح جماح المجاميع الخارجة عن القانون

2019/02/06 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن النائب عن ائتلاف الوطنية، رعد الدهلكي، توجيهات المرجعية الدينية العليا بشأن إعادة النازحين، وكبح جماح المجاميع الخارجة عن القانون.

ودعا الدهلكي في بيان، القيادات والكتل السياسية الى جعل توجيهات المرجعية بشأن لقانون خارطة طريق لوأد الفتنة وتقوية أواصر الوحدة المجتمعية، مؤكدا أن توجيهات المرجعية هي السبيل الأمثل لبناء دولة المؤسسات، وخلق البيئة المناسبة للتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد بمختلف مكوناته.

وبين الدهلكي، ان أطرافا سياسية لا يروق لها تهدئة الوضع والمضي الى الأمام بمرحلة البناء والإعمار، كون هذا الطريق لا يخدمها في فسادها ومكاسبها، وتسعى دائما للعزف على وتر الصراعات المكوناتية.

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