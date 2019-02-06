2019/02/06 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم الأربعاء، عملية هجومية على مواقع للعدوان السعودي في تعز.وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ” الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقعهم في مفرق الوازعية بمحافظة تعز”، مشيرة إلى “تكبد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.وتابعت ان “ثلاثة من المرتزقة قتلوا وأصيب اثنين آخرين بتفجير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش واللجان الشعبية ينفذون عملية هجومية على مواقع للعدوان السعودي في تعز alansaar.

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