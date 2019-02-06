العفو الدولية: المعتقلات السعوديات يتعرضن للجلد والتحرش الجنسي والصعق الكهربائي

2019/02/06 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت منظمة العفو الدولية، أن الناشطات المعتقلات في سجون النظام السعودي يتعرضن للجلد والتحرش الجنسي والصعق الكهربائي، مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلي الرأي والناشطات المدافاعات عن حقوق المرأة.وفي تغريدة على موقع تويتر، ذكرت المنظمة أن “العالم لا يمكنه أن يواصل تجاهله لهذا الوضع بينما يستمر الاضطهاد الذي لا يتوقف للمدافعين والمدافعات عن […]

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