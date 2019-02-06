قريباً..انشاء خطوط السكك الحديد بين اربع محافظات عراقية

2019/02/06 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت شركة خيرات السبطين التي تمثل الذراع التنموي للعتبة الحسينية المقدسة الشروع انشاء خطوط لسكك الحديد بين اربع محافظات عراقية، ومشاريع استراتيجية في مدينة كربلاء وعدد من المحافظات العراقية.

وقال المدير المفوض للشركة حسن رشيد جواد العبايجي في بيان صادر عن العتبة الحسينية المقدسة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الشركة ابرمت عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عملاقة لتنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية نوعية في مدينة كربلاء المقدسة وعدد من المحافظات العراقية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد".وأضاف، ان" من بين اهم المشاريع التي ستشرع العتبة الحسينية تنفيذها هو مشروع انشاء خطوط السكك الحديدية بين اربع محافظات عراقية ومصانع للأدوية في عدد من المحافظات الى جانب انشاء مطحنة كبيرة لإنتاج الطحين يمكن من خلالها سد نسبة كبيرة من حاجة السوق والحد من الاستيراد الى جانب بناء اكبر مجمع سكني للفقراء على مستوى العراق".وكشف رشيد عن" وجود مشاريع ستراتيجية كبيرة سيتم الكشف عنها مطلع الاسبوع القادم"، موضحاً ان" العتبة الحسينية من خلال هذه المشاريع لا تسعى لتحصيل المردود المالي فقط، مؤكدا ان هدفها الرئيس هو النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد واعادة الحياة للصناعة الوطنية العراقية وتشجيعها، الى جانب تشغيل اكبر عدد من الايدي العاملة في العراق خصوصا في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد".واشار الى ان" الايام القليلة القادمة ستشهد الاعلان عن تفاصيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ابرمتها العتبة الحسينية والكشف عن ابرز المشاريع الكبيرة التي سيتم تنفيذها بفترات زمنية قياسية".انتهى

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