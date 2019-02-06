2019/02/06 | 17:14

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الجيش السوري يصدر أمرا إداريا هاماً

تأریخ التحریر: : 2019/2/6 17:07

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{دولية:الفرات نيوز} اصدرت قيادة الجيش السوري أمرا إداريا يستبعد الاحتياطيين المدعوين من مواليد 1981 وماقبل ..يتبع

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