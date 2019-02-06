الحلبوسي يبحث مع نظيره الأردني سبل تفعيل لجان الصداقة البرلمانية

2019/02/06 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني عاطف الطراونة ضرورة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين، إضافة إلى سبل تفعيل لجان الصداقة البرلمانية.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، وتلقته "الغد برس"، اللقاء الذي جمع بين الطرفين، أكد على "عمق العلاقات التاريخية والجغرافية والاجتماعية المشتركة بين البلدين، وحرص العراق على تعزيز التعاون مع جواره ودول الإقليم، وأن يكون نقطة التقاء لحلِّ مشاكل المنطقة، وكذلك أن يكون أساس العلاقات المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادلة بعيدًا عن سياسة المحاور، آملًا أن يسعى الجميع إلى استقرار العراق؛ لأنَّه سيُسهم في استقرار المنطقة".وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، على "ضرورة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين، والعمل على القضاء على التطرف أمنيًّا وفكريًّا، وكذلك الدعم بملف أمن الحدود بين البلدين؛ ليكون مسؤولية مشتركة لا تتقاعس أية جهة في مسؤوليتها بهذا الجانب، وسبل تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، فضلًا عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية خلال الفترة المقبلة، وضرورة التعاون وتقديم التسهيلات للمواطنين العراقيين في الأردن وصولًا إلى رفع التأشيرة بين البلدين".من جانبه، أكد الطراونة "تطلع الأردن إلى علاقاتٍ مع محيطه العربي قائمة على الفهم المشترك لطبيعة التحديات في المنطقة، مشيرا إلى دعم المملكة الأردنية لجهود العراق في مواجهة الإرهاب ومساندته في هذا المجال عسكريًّا وفكريًّا وأمنيًّا، مشيرا إلى أنَّ الحدود مسؤولية مشتركة".وقال: "نتابع باهتمام استعادة العراق لمكانته في المشهد العربي واحترامه لخصوصية جواره في علاقاته، وعليه ننظر للشعب العراقي الشقيق بعين سواء لا تفرقهم المذاهب والطوائف، متمسكًا بهُويَّته العربية وليس على أساس آخر، وقد أدهشنا التوافق بين القيادات العراقية والتنسيق بين الرئاسات الثلاث في هذه المرحلة، مما سيكون لهذا التنسيق دور في إعادة العمق الاستراتيجي للعراق".وتابع: "نركز على التعاون مع دول الجوار وفق المصالح المشتركة التي تستثمر لما فيه نفع الشعوب"، مؤكدا أن الأردن سيبقى شقيقا للعراق في مختلف الأزمات، مشيرا إلى بدء صفحةٍ جديدةٍ من العلاقات، وأن هذه المرحلة ستتميز بالتعبير المشترك للتحديات والظروف التي نواجهها.ووصف الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مؤخرا بين العراق والأردن بأنها خطوة مهمة على طريق التلاحم العراقي الأردني، بما يخدم تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وآمالهم.

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