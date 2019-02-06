2019/02/06 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد الأسير الفلسطيني فارس بارود داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد الأسير الفلسطيني فارس بارود داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد الأسير الفلسطيني فارس بارود داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).