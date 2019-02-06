2019/02/06 | 17:46

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بومبيو: داعش لا يزال يمثل تهديداً للعراق ولدينا التزام بدعم القوات العراقية

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بومبيو: داعش لا يزال يمثل تهديداً للعراق ولدينا التزام بدعم القوات العراقية

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