حزب الدعوة يعلن موقفه من توجيهات السيستاني

2019/02/06 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد حزب الدعوة الإسلامية، الاربعاء، أن توجيهات المرجع الديني علي السيستاني، كانت خارطة طريق ودليلا للحكومة ولكافة الأطراف السياسية، مبينا أنها وضعت النقاط على الحروف وقامت بتحديد الاولويات الوطنية.وذكر بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب،أن “توجيهات السيستاني اليوم في لقائه بالممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة كانت خارطة طريق ودليلا للحكومة ولكافة الأطراف ...

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