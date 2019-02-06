السهيل يبحث مع جمعية الاقتصاديين العراقيين آليات الشراكة مع المؤسسات التعليمية

2019/02/06 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل مع رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الحسين الياسري، استثمار الطاقات الأكاديمية لتطوير مستوى التنمية الاقتصادية وآليات الشراكة مع المؤسسات التعليمية.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ناقش الجانبان امكانية الإفادة من الطاقات الأكاديمية ومخرجات كليات الإدارة والاقتصاد في وضع رؤى مستقبلية للنهوض بمستوى الاقتصاد العراقي، فضلا عن دور الجمعية في ترصين المستوى الاقتصادي الوطني العراقي وتفعيل برامج عمل مشتركة مع المؤسسات التعليمية”.





وعلى هامش اللقاء، كرُم وزير التعليم بدرع الجمعية للإبداع والتميز من قبل رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين.

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