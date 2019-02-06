المركزي يطالب شركات الدفع الالكتروني بإنشاء وحدتي “غسل الأموال وادارة المخاطر”

2019/02/06 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالب البنك المركزي العراقي، شركات الدفع الالكتروني بإنشاء وحدتي “غسل الأموال وادارة المخاطر” .





وذكر بيان للبنك تلقى “النور تيوز” نسخة منه، انه “انطلاقا من دوره الداعم لشركات الدفع الالكتروني وحرصا منه على عدم تعرضها للمخاطر المحتمل حدوثها تقرر قيامكم بإنشاء وحدتي (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وادارة المخاطر) وخلال مدة لا تزيد عن 5 أشهر”.

ودعا البنك، الشركات الى “تزويده بمرشحيهم للأقسام المذكورة شريطة أن يكون مرشحو الأقسام من الجنسية العراقية حصراً”.

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