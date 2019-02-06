ميسان.. إلقاء القبض على إرهابيين ومتهمين بجرائم جنائية

2019/02/06 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلكشفت قيادة شرطة ميسان والمنشآت، اليوم الاربعاء، إن دوريات أقسام شرطة المحافظة بمختلف صنوفها نفذت خلال الأيام الماضية حملات أمنية لتعقب ومتابعة المطلوبين والمخالفين شملت مناطق المركز واقضية و نواحي ميسان، اسفرت عن القاء القبض على ( ١٨٣ ) متهم بقضايا مختلفة.مشيرة، إلى أن "بينهم ( ١٣) مطلوب وفق جرائم مكافخة الإرهاب و (٢٧) متهم وفق جرائم الشروع والقتل العمد والسرقات، وآخرين بجرائم التهديد والاحتيال وجرائم جنائية آخرى ، فضلاً عن ضبط عجلات ودراجات مخالفة للقانون ومواد مخدرة ضبطت بحوزة أشخاص في السيطرات والطرق الخارجية".وأضافت، إن " العمليات استندت الى معلومات دقيقة وتعاون الأهالي، مؤكدة "نقل جميع الملقى القبض عليهم من قبل قوات الشرطة الى مراكز أمنية مختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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