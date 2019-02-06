2019/02/06 | 17:56

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مباشر: تحولت "نيويورك تايمز" للربحية خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما تمكنت من تجاوز توقعات المحللين مع تسجيل أكبر زيادة بالاشتراكات الإلكترونية الجديدة بعامين.





وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال الإعلام والصادرة اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 55.20 مليون دولار (33 سنتاً لكل سهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل خسائر قدرها 56.81 مليون دولار (35 سنتاً للسهم الواحد) في الفترة المماثلة من العام الماضي.





وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة أيّ بعد استبعاد أثر البنود غير المتكررة 32 سنتاً في الربع الماضي مقابل التوقعات البالغة 27 سنتاً.





وبالنسبة لإجمالي إيرادات الشركة الأمريكية فشهدت زيادة 3.8% في الربع الرابع من 2018 على أساس سنوي لتصل إلى 502.74 مليون دولار.





وبحسب تقديرات المحللين، فإنه كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات نيويورك تايمز 479.4 مليون دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي.





أما على صعيد إيرادات الصحيفة من الاشتراكات فتراجعت بنسبة 2.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 إلى 263.55 مليون دولار.





في حين أن الإيرادات المحققة من الإعلانات نمت بنسبة 5% بالربع المنتهي في ديسمبر الماضي لتصل إلى 191.73 مليون دولار.





وبحسب نتائج الأعمال، فإن الشركة الأمريكية تمكنت من إضافة 265 ألف اشتراك إلكتروني جديد خلال الربع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ الأشهر التالية مباشرة لانتخابات 2016.





وعلى صعيد إجمالي عام 2018، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 4.4% لتسجل 1.75 مليار دولار في حين بلغت الأرباح 125.68 مليون دولار مقابل 4.30 مليون دولار المكاسب المحققة في عام 2017.





وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة زيادة توزيعات الأرباح إلى الأسهم العامة فئة إيه وفئة بي إلى 0.05 دولار في الربع الماضي مقابل 0.04 دولار في الربع السابق له.





وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم نيويورك تايمز بنسبة 3.9% ليسجل 27.96 دولار.





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