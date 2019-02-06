روسيا تخطط لتطوير أنظمة صاروخية جديدة بحلول 2021

2019/02/06 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعتزم روسيا السعي من أجل تطوير نظامين جديدين لإطلاق صواريخ أرضية وذلك قبل عام 2021، رداً على الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.





وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، حيث ترى أن روسيا عرضت مصالح الولايات المتحدة الأمنية للخطر.





كما أفادت تقارير صحفية اليوم أن روسيا تعتزم الخروج من الاتفاقية في غضون 6 أشهر كرد فعل على القرار الأمريكي.





وقال سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي في اجتماع أمس الثلاثاء إنه من المقرر البدء في العمل على تطوير أنظمة صاروخية جديدة، وشدد على رغبته في أن تكون الأنظمة الجديدة جاهزة بحلول 2021، نقلاً عن وكالة "رويترز".





وأضاف: "في الوقت نفسه يجب العمل بنشاط لإنشاء صاروخ أرضي مع نطاق يزيد عن 500 كم وهو ما يعد خارج حدود المعاهدة، الرئيس بوتين منح وزارة الدفاع مهمة اتخاذ تدابير متناسقة".





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