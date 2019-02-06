أرباح وإيرادات جنرال موتورز تتجاوز التوقعات بالربع الرابع

2019/02/06 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تمكنت شركة "جنرال موتورز" من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال الصناعة، اليوم الأربعاء، أن صافي الأرباح بلغ 2.04 مليار دولار (1.4 دولار للسهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل خسائر بلغت 5.15 مليار دولار (3.65 دولار للسهم) المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق له.





أما نصيب سهم "جنرال موتورز" من الأرباح المعدلة باستثناء البنود والمواد المتكررة فبلغ 1.43 دولار للسهم في الربع الاخير من 2018، مقابل 1.65 دولار للسهم في نفس الفترة من 2017 مقابل توقعات تشير إلى 1.22 دولار أرباحاً للسهم.





فيما حققت الشركة إيرادات في الربع الأخير من العام الماضي 38.4 مليار دولار، بزيادة 1.8% عن نفس الفترة من العام السابق له،و مقارنة مع توقعات عند 36.84 مليار دولار.





وأوضحت الشركة في البيان أن نتائج الأعمال كانت مدفوعة بالأسعار القوية، ومبيعات كروس أوفر، والتنفيذ الناجح لإطلاق الشاحنة بحجمها الكامل إلى جانب نمو الأرباح المالية والتحكم في التكاليف بشكل منظم.





وفي إجمالي عام 2018، حققت الشركة الأمريكية أرباحاً عند 8.04 مليار دولار، مقابل خسائر 3.86 مليار دولار في 2017.





وعلى مستوى الإيرادات فبلغت 147 مليار دولار في 2018، بزيادة 1% عن عام 2017.





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