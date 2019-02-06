2019/02/06 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية محمد علي الحكيم: نحث الدول الصديقة على الاخذ بتعهداتها بمؤتمر اعمار العراق في الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/06 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية محمد علي الحكيم: نحث الدول الصديقة على الاخذ بتعهداتها بمؤتمر اعمار العراق في الكويت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية محمد علي الحكيم: نحث الدول الصديقة على الاخذ بتعهداتها بمؤتمر اعمار العراق في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).