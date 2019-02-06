تقارير - فوساتي يقود الأهلي أمام النصر

2019/02/06 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي أنّ المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي المرشح لقيادة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سينهي كافة الأمور مع إدارة النادي.

وكان فوساتي قد وصل إلى دبي من أجل التفاوض مع إدارة النادي الأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

1d6hniw5o93zc1mo7eaia1ewrpإدارة الأهلي كانت قد أعلنت عن إقالة المدير الفني التشيلي بابلو جويدي من إدارة الفريق، بسبب سوء النتائج مؤخراً.



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وبحسب صحيفة الرياضية فإن المدير الفني سيكون حاضراً في مباراة الفريق بالجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي سيواجه فيها نادي النصر.

🗓️النصر لتفادي الخسارة تواليا، وختام رائع للجولة بمباراة العميد وسكري القصيم، إليكم مباريات الجولة 19 🔥 👇 pic.twitter.com/xPfl4ltqIP— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 5, 2019وأضافت الصحيفة أن المدرب الأوروجوياني سيتواجد لمتابعة الفريق من الملعب، بقيادة يوسف عنبر المدرب السعودي، الذي سيصبح عضوًا في الجهاز الفني لفوساتي.





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