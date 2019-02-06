فنزويلا: الولايات المتحدة ترسل مساعدات إنسانية ومادورو يرفضها

2019/02/06 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المعارضة الفنزويلية إن عسكريين فنزويليين قطعوا جسرا على الحدود مع كولومبيا قبيل وصول مساعدة إنسانية دولية ضرورية لسد النقص في المواد الغذائية والأدوية، حيث منعت شاحنة صهريج وحاوية بضائع كبيرة من عبور جسر تيينديتاس الذي يربط كوكوتا في كولومبيا بأورينا في فنزويلا.بدوره وصف مادورو في تصريح تلفزيوني إرسال المساعدات الأمريكية بأنه "مسرحية سياسية"، مؤكدا رفضه لأي تدخل في شؤون فنزويلا.تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تشهد أزمة اقتصادية حادة في السنوات الأخيرة بسبب الحصار الأمريكي المفروض عليها، وتحاول استغلال هذه الظروف لاسقاط حكومة مادورو

انتهى.ص.هـ.ح.

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