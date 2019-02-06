الحلبوسي يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي

2019/02/06 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والوفد المرفق له.وذكر بيان لمكتبه، تلقت /SNG/، نسخة منه، ان” اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك”.وبين الحلبوسي خلال اللقاء” عمقَ العلاقات بين البلدين ودور إيطاليا ومساهمتها بدعم العراق في القضاء على ...

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