أمانة بغداد تحدد موعد افتتاح نفق الشرطة غربي العاصمة

2019/02/06 | 18:10

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، تحديد موعد لافتتاح نفق الشرطة غربي العاصمة.

وذكرت الأمانة، ...





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