2019/02/06 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الرئيس الأفغاني “اشرف غني” ،الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى إرساء السلام والاستقرار في بلاده.وقال اشرف غني إن “إيران لديها دور حيوي وتسعى إلى إرساء السلام والاستقرار في بلاده”، مضيفا: “يمكن لجميع الدول المجاورة لنا إن يكون لها دور سلبي وايجابي في أفغانستان في نفس الوقت”.وبين: يتم متابعة العلاقات بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفغانستان: إيران لديها دور حيوي وتسعى إلى إرساء السلام والاستقرار في بلادنا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانستان: إيران لديها دور حيوي وتسعى إلى إرساء السلام والاستقرار في بلادنا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفغانستان: إيران لديها دور حيوي وتسعى إلى إرساء السلام والاستقرار في بلادنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).