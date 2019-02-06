2019/02/06 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد المحلل الأمني حسين الكناني، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إبقاء قواته في العراق مخالفة للدستور العراقي، وبنود الاتفاقية الأمنية الموقع بين العراق والولايات المتحدة.وقال الكناني، أن “تصريح ترامب رسالة للعراقيين على أن القوات الأمريكية موجود ولديها قواعد ممكن أن تستخدمها للاعتداء على دول الجوار”، مبينًا أن “هذا التصريح يدل على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكناني: تصريح “ترامب” يدل على حماقته وسيوحد الكتل السياسية لطرد قواته من البلاد alansaar.

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