شرطة ميسان تقبض على إرهابيين ومتهمين ومواد مخدرة

2019/02/06 | 18:16

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ أعلنت قيادة شرطة ميسان والمنشآت الأربعاء بإن دوريات أقسام شرطة المحافظة بمختلف صنوفها نفذت خلال الأيام الماضية حملات أمنية لتعقب ومتابعة المطلوبين والمخالفين شملت مناطق المركز واقضية و نواحي ميسان ، اسفرت عن القاء القبض على ( ١٨٣ ) متهم بقضايا مختلفة.

فيما أشارت إلى أن بينهم ( ١٣) مطلوب وفق جرائم مكافخة الإرهاب ، و ( ٢٧) متهم وفق جرائم الشروع والقتل العمد والسرقات ، وآخرين بجرائم التهديد والاحتيال وجرائم جنائية آخرى ، فضلاً عن ضبط عجلات ودراجات مخالفة للقانون ومواد مخدرة ضبطت بحوزة أشخاص في السيطرات والطرق الخارجية.

لافته إلى إن ” العمليات استندت الى معلومات دقيقة وتعاون الأهالي ، مؤكدة “نقل جميع الملقى القبض عليهم من قبل قوات الشرطة الى مراكز أمنية مختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ” .

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