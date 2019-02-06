القبض على {183} متهماً بينهم {13} بالإرهاب في ميسان

2019/02/06 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة ميسان والمنشآت، إن دوريات أقسام شرطة المحافظة نفذت خلال الأيام الماضية حملات أمنية لتعقب ومتابعة المطلوبين والمخالفين شملت جميع المناطق، اسفرت عن القاء القبض على {1٨٣} متهماً بقضايا مختلفة.

وأشارت القيادة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" من بينهم {١٣} مطلوباً وفق جرائم مكافحة الإرهاب، و {٢٧} متهم وفق جرائم الشروع والقتل العمد والسرقات، وآخرين بجرائم التهديد والاحتيال وجرائم جنائية آخرى، فضلاً عن ضبط عجلات ودراجات مخالفة للقانون ومواد مخدرة ضبطت بحوزة أشخاص في السيطرات والطرق الخارجية".



ولفت إلى إن " العمليات استندت الى معلومات دقيقة وتعاون الأهالي، مؤكداً "نقل جميع الملقى القبض عليهم من قبل قوات الشرطة الى مراكز أمنية مختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".انتهىبواسطة: عبد الزهرة الدراجي

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