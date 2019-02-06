الكعبي: الفترة المقبلة ستشهد تقديم تسهيلات كبيرة للاستثمارات اليابانية

2019/02/06 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للاستثمارات اليابانية في العراق وتوفير بيئة اعمال جاذبة وآمنة اليهم.وذكر المكتب الإعلامي الكعبي في بيان تلقته "الغد برس"، خلال استقباله السفير الياباني ناوفومي هاشيموتو، ان "السلطة التشريعية والتنفيذية تعتبر النشاط الذي تقوم به سفارة اليابان لدى بغداد في المجالات الصحية والتربوية والخدمية والعلمية من ابرز الاعمال الانسانية التي تقدمها بلدان العالم لبلدنا العراق، سيما وأنها لا تعمل وفق مبدا القوانين التي تنظم طبيعة العلاقات بين الدول سياسيا واقتصاديا بل نجدها تسعى بشكل مستمر للتقديم العمل الانساني على لغة المصالح وهذا ما يزيد اعجابنا بها".

واضاف الكعبي "رغبته بتعاون اكبر بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة القطاعات المتميزة بها اليابان"، مشيرا الى ان "تجربة الاخيرة محط اهتمام العالم ، والعراق عانى من ذات الازمات التي مرت بها اليابان سابقا ، ولدينا رغبة بتحقيق تنمية مستدامة في كافة المجالات".من جهته، اكد السفير الياباني، انه "في العام 2019 سيكون عمر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 80 عاما"، مؤكدا استمرار "حكومته بدعم حكومة وشعب العراق وايضا استمرار المشاريع التي بداتها بعد العام 2003 ، وان "بلاده تعمل بالتنسيق مع منظمات اممية لتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بدعم شريحة النازحين واعمار المدن المحررة".وجرى الاتفاق على "تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الزيارات على مختلف المستويات والتخصصات، وايضا زيادة الاهتمام بالمنح الهادفة الى اعادة اعمار البنى التحتية ، والمشاريع الخدمية في البصرة، فضلا عن مفاتحة الجهات ذات العلاقة لمنح تسهيلات اكبر للمستثمرين اليابانيين الراغبين بزيارة العراق وتنفيذ مشاريع كبيرة على ارض الواقع"، مبيناً ان "مناقشة هذا الامر مع السيد رئيس مجلس الوزراء وستشهد الفترة المقبلة تسهيلات كبيرة لكافة المستثمرين الاجانب".

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