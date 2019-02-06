الكعبي: الفترة المقبلة ستشهد تقديم تسهيلات كبيرة للاستثمارات اليابانية

واضاف الكعبي "رغبته بتعاون اكبر بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة القطاعات المتميزة بها اليابان"، مشيرا الى ان "تجربة الاخيرة محط اهتمام العالم ، والعراق عانى من ذات الازمات التي مرت بها اليابان سابقا ، ولدينا رغبة بتحقيق تنمية مستدامة في كافة المجالات".من جهته، اكد السفير الياباني، انه "في العام 2019 سيكون عمر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 80 عاما"، مؤكدا استمرار "حكومته بدعم حكومة وشعب العراق وايضا استمرار المشاريع التي بداتها بعد العام 2003 ، وان "بلاده تعمل بالتنسيق مع منظمات اممية لتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بدعم شريحة النازحين واعمار المدن المحررة".وجرى الاتفاق على "تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الزيارات على مختلف المستويات والتخصصات، وايضا زيادة الاهتمام بالمنح الهادفة الى اعادة اعمار البنى التحتية ، والمشاريع الخدمية في البصرة، فضلا عن مفاتحة الجهات ذات العلاقة لمنح تسهيلات اكبر للمستثمرين اليابانيين الراغبين بزيارة العراق وتنفيذ مشاريع كبيرة على ارض الواقع"، مبيناً ان "مناقشة هذا الامر مع السيد رئيس مجلس الوزراء وستشهد الفترة المقبلة تسهيلات كبيرة لكافة المستثمرين الاجانب".
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