بومبيو: داعش لا يزال يمثل تهديداً للعراق ولدينا التزام بدعم قواته

2019/02/06 | 18:16

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شفق نيوز/ اعلن وزير الخارجية الامريكية، مايك بومبيو، ان بلاده ملتزمة بدعم القوات العراقية في مكافحة تنظيم داعش.وقال بومبيو في كلمة بمؤتمر وزراء خارجية التحالف الدولي في واشنطن، "داعش لا يزال يمثل تهديدا لنا ولابد من مواجهته وهزيمته".واضاف، "يجب أن نهزم داعش هزيمة نكراء وألا نوفر لعناصره ملاذات آمنة، وان هذا التنظيم لا يزال يمثل تهديداً للعراق وسوريا".وبين ان بلاده ملتزمة بدعم القوات العراقية لمكافحة داعش.

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