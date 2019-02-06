صورة.. برشلونة يرفض تصميم قميص بسبب ريال مدريد

2019/02/06 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفض نادي برشلونة الإسباني مقترحاً من شركة "نايكي" الأمريكية للمستلزمات الرياضية يقضي بتصميم قميصه الاحتياطي الذي سيرتديه في موسم (2020-2021) باللون الأبيض.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، الأربعاء، أن مجلس إدارة برشلونة صوّت ضد هذا الاقتراح؛ خوفاً من رد فعل جماهيره في حال ارتدى لاعبو البارسا قميصاً بلون قميص الغريم الأزلي ريال مدريد.

ويُعدّ القميص الأبيض هو القميص الأساسي لفريق العاصمة الإسبانية، في حين أن برشلونة اشتهر بارتداء قمصان بالألوان الزرقاء والحمراء.

يُذكر أن برشلونة كان لديه قميص باللون الأبيض وسروال أزرق حتى سبعينيات القرن الماضي، وكان الأسطورة الهولندية الراحل، يوهان كرويف، آخر أساطير "البلوغرانا" الذين ارتدوا هذا القميص.

وكان هذا الزي هو الاحتياطي لبرشلونة منذ السنوات الأولى للقرن الماضي، في حين كان الزي الأساسي للفريق الكتالوني في تلك الفترة مكوناً من قميص يحمل اللونين الأزرق والأحمر، وسروال باللون الأبيض، قبل أن يُغيّر الأخير إلى الأسود، في عام 1913، ومن ثم إلى الأزرق بعد 7 سنوات كاملة.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة وريال مدريد لديهما عداوة تاريخية، كما أن الأول ينتمي لإقليم كتالونيا، الذي يُطالب بالانفصال عن المملكة الإسبانية، وهو ما ترفضه حكومة مدريد جملة وتفصيلاً، حيث ظهر ذلك بوضوح على خلفية الاستفتاء الذي جرى في أكتوبر 2017، لتتصاعد أجواء التوتر والعداء بين الطرفين أكثر فأكثر.

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