تحالف سائرون لايبدي حماساً تجاه مجلس عبد المهدي لمكافحة الفساد!

2019/02/06 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس-بغداد ما زال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يثير الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، فيما اعتبرت كتل سياسية داخل مجلس النواب أن هذا المجلس يمثل حلقة زائدة، في عملية مكافحة الفساد، خاصة مع وجود عدد من الدوائر والهيئات المختصة بذلك. وقال عضو تحالف سائرون قصي الياسري في حديث لـ “ناس” اليوم (6 شباط 2019)، إن “هناك […]

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