الكشف عن شركات إيرانية خاصة تعمل في قطاع الطاقة العراقية

2019/02/06 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، اليوم الاربعاء، عن مشاركة الشركات الايرانية التابعة للقطاع الخاص في عملية تطوير شبكة الكهرباء العراقية.ووصل وزير الكهرباء لؤي الخطيب إلى طهران اليوم (6 شباط 2019) والتقى وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن اردكانيان أمله أن “تثمر هذه الزيارة عن توقيع وثائق […]

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