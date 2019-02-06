2019/02/06 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني والقنصل المصري لدى اربيل ، خلال لقاء جمعهما اليوم الاربعاء، على توسيع العلاقات الثنائية بين اربيل والقاهرة.

وجاء بيان نشر على الموقع الرسمي لبارزاني، اطلعت عليه شفق نيوز، انه استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل ، يوم الاربعاء، القنصل المصري لدى اربيل احمد جهاد.

واضاف انه جرى خلال اللقاء تسليط الاضواء على العلاقات بين اقليم كوردستان ومصر، لافتا الى ان بارزاني اكد على ان العلاقات بين شعب كوردستان والشعب والحكومة المصرية لها تاريخ راسخ.

وتابع انه تم التأكيد خلال اللقاء على توسيع وتطوير العلاقات بين اربيل والقاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بارزاني والقنصل المصري يبحثان تطوير العلاقات بين اربيل والقاهرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بارزاني والقنصل المصري يبحثان تطوير العلاقات بين اربيل والقاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).