ظاهرتان تحلان على كوردستان الخميس

2019/02/06 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، عن تعرض اقليم كوردستان الى موجة جديدة من الامطار والثلوج ابتداء من يوم غد الخميس.

وذكرت المديرية في بيان لها ان "موجة جديدة من الامطار والثلوج ستجتاح اقليم كوردستان ابتداء من يوم الخميس وتستمر لغاية يوم الاحد المقبل، بتأثير منخفض قادم من البحر الاحمر".

واضاف ان "الثلوج ستتساقط في المناطق الجبلية من الاقليم ابتداء من ليلة السبت"، موضحا ان "نسبة الامطار بمراكز المحافظات تبلغ 8 ـ 10 ملم، كما ستكون النسبة 15 ـ 25 ملم في المناطق الجبلية".

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