الظاهرة رونالدو: أتمنى فوز هذا الفريق في الكلاسيكو

2019/02/06 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسكشف الظاهرة رونالدو، نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، الفريق الذي يتمنى فوزه، اليوم الأربعاء، في الكلاسيكو بإطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وقال رونالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "مواجهة ريال مدريد وبرشلونة دائمًا ما تكون رائعة، إنها أفضل كلاسيكو في العالم".

وأضاف ان "الأجواء جيدة جدًا، وأتمنى أن نشاهد مباراة جيدة الليلة بين الفريقين"، مبينا "لا أعتقد أن هناك فريقًا يتفوق على الآخر قبل مواجهة الليلة".وتابع رونالدو "لدي تاريخ خاص مع الريال، كما أنني أملك قصة في برشلونة، ولكني أتمنى فوز الميرنغي".وكان رونالدو قد لعب في برشلونة خلال الفترة من 1996 وحتى 1997، قبل أن يرتدي قميص ريال مدريد من 2002 وحتى 2007.

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