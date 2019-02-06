سهم سناب شات يقفز 26% بعد نتائج أعمال تتجاوز التوقعات

2019/02/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع سهم "سناب شات" بأكثر من 26% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أداء أقوى من التوقعات في نتائج أعمال الشركة المالكة للتطبيق.





وأعلنت الشركة الأمريكية بالأمس أنها حققت إيرادات قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي مع تقليص الخسائر بالفترة نفسها.





وبالنسبة لعدد مستخدمي التطبيق النشطين يومياً، فعلى الرغم من أنه لم يشهد تغييراً على أساس فصلي عند 186 مليون مستخدم لكن على الأقل حافظت الشركة على عدد مستخدميها على عكس تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى تراجعهم لـ184.26 مليون شخص.





وبحلول الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم سناب شات بنسبة 26.3% ليصل إلى 8.89 دولار.





ويتجه بذلك السهم لتسجيل أفضل أداء يومي منذ فبراير 2018.





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