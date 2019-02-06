البورصة العراقية تواصل نزيف النقاط متأثرة بأداء المصارف

2019/02/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية تعاملات اليوم الأربعاء، باللون الأحمر ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي بضغط أسهم المصارف.





وأغلق المؤشر العام للبورصة العراقية، على تراجع نسبته 0.05%، فاقدا 0.27 نقطة، ليستقر عند مستوى 491.62 نقطة في الختام.





وأفادت بيانات البورصة، أن السيولة انخفضت إلى 104.41 مليون دينار، مقارنة بـ 128.5 مليون دينار بتعاملات الثلاثاء.





وتراجعت كميات الأسهم المتداول عليها لـ 195.48 مليون سهم، مقارنة بـ 296.8 مليون سهم متداول عليه في الجلسة الماضية.





واستمر المؤشر في التراجع متأثرا بخسائر مصرف بابل بنحو 5.9%، والمصرف الإسلامي بـ 5.7%.





وفي المقابل، ارتفعت 8 أسهم جاء على رأسها الموصل لمدن الألعاب بنسبة 9.4%.





واستحوذ فندق بابل على السيولة بقيمة 49.2 مليون دينار، وسيطر مصرف بابل على الكميات المتداولة بـ 143.07 مليون سهم.

وفي الجلسة الماضية، أغلق المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية تعاملاته على تراجع، ليعاود خسائره وسط تذبذب بالأداء في الجلسات الأخيرة.





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